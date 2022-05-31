Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" kitabı okuyucuyla buluşuyor! Geliri yanan ormanlar için bağışlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı 1 Haziran'da yapılacak.

Türkiye'den ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ve çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı ve şef ile uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Dünya Ortak Evimiz" adıyla yayımlanacak kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı.





İnsanlığı, yaşanabilir bir dünya için harekete geçmeye davet eden isimler, deniz ve okyanusların temizliğinden, yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan, atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya yazılarında dikkati çekti.

Kişisel çevrecilik hikayesini, kitabın "Ağacın Hikayesi Böyle Bitmesin" bölümünde aktaran Emine Erdoğan, doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini anlattı.





KİTABIN GELİRİ YANAN ORMANLARIN YENİDEN YEŞİLLENDİRİLMESİ İÇİN BAĞIŞLANACAK

"Dünya Ortak Evimiz" kitabının lansmanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde, İklim Elçisi gençlerin katılımıyla 1 Haziran'da yapılacak. Kitap aynı gün Turkuvaz Yayınları'ndan satışa çıkacak.

Kitabın tüm geliri, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Vakfı'nın kitap için özel oluşturacağı "Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu"na bağışlanacak.





KİTAPTA HİKAYESİNİ ANLATAN İSİMLER

Emine Erdoğan'ın çevre çalışmalarına ilham veren bireysel hikayesini ilk kez kaleme aldığı kitapta, yazılarına yer verilen isimler şöyle sıralanıyor:

"BM HABİTAT Başkanı Maimunah Mohd Sharif, UNDP Temsilcisi Claudio Tomasi, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpinar, WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Çevre Ahlakı kitabı yazarı Huriye Martı, serbest Dalgıç Şahika Ercümen, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, tohum girişimcisi Ayten Çöl, doğa koruma bilimcisi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, görsel sanatçı Deniz Sağdıç, gazeteci Güven İslamoğlu, çiftçi Halil Halaç, yazar İbrahim Abdul-Matin, Yuvam Dünya Derneği Kurucu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı, Green Faith Başkanı Nana Firman, girişimci Nardane Kuşçu, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Nazım Tanrıkulu, müzisyen Nil Karaibrahimgil, çevrebilimci Prof. Dr. Nilgün Cılız, gıda atık yönetimi şirketi kurucusu Olcay Silahlı, eğitim tasarımcısı Sümeyye Ceylan, şef Şemsa Denizsel, sürdürülebilir tasarımcı Gönül Paksoy."