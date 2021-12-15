11. AB İnsan Hakları Film Günleri 10 Aralık’ta başlıyor

Kısa Film Yarışması'nın ödülleri 10 Aralık günü Ankara'da, pandemi koşulları gözetilerek düzenlenecek küçük çaplı bir törenle sahiplerini bulacak. Bu yılki jüri üyeleri Alin Taşçıyan, Prof. Alev İdrisoğlu, Avukat Özlem Yılmaz, Mert Fırat ve Selçuk Tepeli, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İklim Krizi kategorilerinde yapılan 88 başvuru arasından ödül alanları belirleyecek. Ödül töreni Delegasyonun Youtube kanalı üzerinden izlenilebilir.

AB Delegasyonu, daha önceki yıllarda olduğu gibi, reddedilemez ve devredilemez insan haklarına dair söyleyeceklerini film aracılığıyla ifade eden başvuru sahiplerini davet etti. Delegasyon aynı zamanda başvuru sahiplerini, iklim değişikliği ile insan hakları arasındaki ilişkiyi keşfetmeye çağırdı.

AB İnsan Hakları Film Günleri 2011 yılından bu güne Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Avrupa filmlerini izleyicilerle ücretsiz olarak buluşturuyor. Etkinlik bu yıl 10-19 Aralık tarihleri arasında, pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Film Günleri'nde kısa ve uzun metrajlı, uluslararası ödüllü, toplam 28 Avrupa filmi sunulacak. Tüm filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı ve ayrıntılı Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Film günleri sadece film gösterimleri ile kalmayacak; bunun ötesinde, izleyicileri söyleşiler aracılığıyla yönetmenlerle buluşturacak.

Bu yılki film seçkisi, en acil güncel meselemiz olan iklim krizi, kadının toplumdaki konumu, toplumsal cinsiyet eşitliği, siyasi temsil ve ifade özgürlüğünden, eğitim hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı, göç ve kültürel diyaloğa uzanan çeşitli temaları içeriyor; hatta gelecekte yapay zekânın rolü üzerine düşünmeye çağırıyor. AB Türkiye Delegasyonu, belgesel, yarı belgesel, kurgu, animasyon ve 'stop-motion' gibi çeşitli tür ve tekniklerdeki bu filmlerin herkes için ufuk açıcı ve ilham verici olmasını umuyor.

Ayrıntılı güncel bilgiye AB Delegasyonunun internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması Ödül Töreni : 10 Aralık 2021; çevirimiçi yayın

AB İnsan Hakları Film Günleri : 10–19 Aralık 2021; çevirimiçi gösterimler