La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso O'choro D&R’da hayranlarıyla buluşuyor! Kitabını imzalayacak

KİTAP HAKKINDA

"Çok da uzak olmayan bir zamanda, ben Filipo'ydum."

La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında tanınan Pedro Alonso, Filipo'nun Kitabı'nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.