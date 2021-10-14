La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso O'choro D&R’da hayranlarıyla buluşuyor! Kitabını imzalayacak

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, yıldız isimleri konuk etmeyi sürdürüyor. "La Casa de Papel" dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pedro Alonso O'choro, Epsilon logosuyla okurlara ulaşan Filipo'nun Kitabı'nın imza günlerinde ilk kez D&R'a konuk oluyor.
D&R Kitap Fuarı'nın özel konuğu O'choro, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlattığı kitabını 16 Ekim Cumartesi günü D&R İstinyePark'ta, 17 Ekim Pazar günü ise D&R Akasya'da imzalayacak. Her iki etkinlik de 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
KİTAP HAKKINDA
"Çok da uzak olmayan bir zamanda, ben Filipo'ydum."
La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle dünya çapında tanınan Pedro Alonso, Filipo'nun Kitabı'nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.