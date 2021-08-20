Armağan Oruç kimdir? Kaç yaşında, nereli?

2010 yılında müziğe Dj Army adıyla başladı. Yazdığı melodi ve ritimlerle kısa sürede beğeni topladı. 2012 yılında şarkıları milyonlara ulaştı ve aynı yıl "En Çok Gelecek Vaat Eden DJ" unvanını kazandı. Henüz 18 yaşına geldiğinde Türkiye'nin birçok yerinde sahne almaya başladı. 2013 yılında "Armany" isimli parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı.





2016 yılında ismini asıl ismi olan "Armağan Oruç" olarak değiştirdi. 2018 yılında büyük ses getiren "Baby" isimli teklisini yayınladı. 2020 yılının Kasım ayında çıkardığı "Gun Double" isimli parçası 8 ay gibi kısa bir sürede 50 milyondan fazla dinlendi. Şarkı birçok ülkede viral oldu ve Tiktok'ta yüz binlerce videoda kullanıldı. Aktif olarak müzik hayatına devam eden Armağan Oruç günümüzde Youtube ve diğer dijital platformlarda 500 milyondan fazla dinlendi. (2021)

Öne Çıkan Çalışmaları

Baby (2018)

Bam Bam! (2019)

Gun Double (2020)