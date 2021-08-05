Rapçi Kasan ile rap müziği üzerine

Kasan, isyanın ete kemiğe bürünmüş ve sese dönüşmüş hali olan rap müziğinin geçmişten günümüze politik olduğunu belirtiyor. Kasan, "Geçmişte kitleleri peşinden sürükleyen arabesk sanatçılarının ve isyanın sesi olan arabeskin yerini günümüzde rap müziği ile beraber rapçiler almış bulunmakta, yoksa son üç yıldır bazı müzik sitelerinde en çok dinlenen müziğin rap olmasını başka ne ile izah edebilirsiniz ki?" diyerek bu iddiasını destekledi.

Almanya'da azınlık bir toplum içerisinde yer almalarına, Almanların kendilerine karşı gösterdikleri, açıkça söylemeseler bile, tavırları ile belli ettikleri rahatsızlıklarına karşı rap müziğin isyanı barındıran yapısının bu ortamdan yeterince beslenebileceğini ama kendisinin şu an için politik şarkılar yapmaktan kaçındığını dile getirdi. Kasan, şarkılarını daha çok kendi yaşadığı haksızlıklara karşı bir isyan üzerine kaleme aldığını, "Özellikle son şarkım olan 'BROs', kendilerine karşı aşırı güven hissettiğim arkadaşlarımın ve dostlarımın bana yapmış oldukları yanlışlıklara bir isyandır. Bunu şarkımda gerek Türkçe gerekse Almanca olarak dile getirdim ve çok beğenildi" şeklindeki sözleri ile ifade etti.

Kasan Rap müziğin hayatında oldukça geniş bir yer kapladığını da, "Ömrümün yarısı rap müziği ile meşgul olarak geçti. Kimi zaman söz yazdım kimi zaman beste yaptım. Ben kendimi hep müzik ile anlattım" dedi. İsyanın müziği olarak tanımlanan rap için yine günlük hayattan edindiği gözlemlerinin yanı sıra okuduğu kitaplardan da ilham aldığını belirten Kasan, "Yaşadıklarımın bende oluşturduğu duygu yoğunluğuna bağlı olarak kimi zaman evde kimi zaman güzel manzaralı bir yerde ansızın gelen ilhama kulak vererek söz yazdığım ya da beste yaptığım çok olmuştur. Bir akıllı telefon ile yapamayacağınız hiçbir şey kalmadı gibi" diyerek dile getirdi.

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Günümüz teknolojisinde kaliteli müziğin dinleyiciye ulaşmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığını ifade eden Kasan, "Her müziğe başlayanın başarılı olamadığı doğrudur ama başlamadan da başarılı olunamayacağı gibi bir gerçek var. Sizler yalnızca hayal kurun ve hayallerinizi sonuna kadar kovalayın" dedi.