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    2021 Uluslararası Booker Ödülü’ne "At Night All Blood is Black" layık görüldü

    ’un, İngilizceye Anna Moschovakis tarafından çevrilen romanı At Night All Blood is Black Uluslararası Booker Ödülü’ne layık görüldü. Yazar David Diop aldığı bu ödülle Booker Ödülü’nü kazanan ilk Fransız yazar olurken, 50 bin sterlinlik para ödülü, yazar ve çevirmen arasında eşit paylaştırılacak. At Night All Blood is Black, Aycan Başoğlu’nun Fransızca aslından çevirisiyle tarafından yayınlanacak.

    Uluslararası Booker Ödülü At Night All Blood is Blackin

    Mermiler ve kara büyünün dokunuşlarıyla harmanlanmış At Night All Blood is Black, Birinci Dünya Savaşı'ndaki unutulmuş bir sayfayı tamamlıyor. Savaşın siperlerinde yaşanan korkunç ve kanlı olayların hikâye anlatıcılığıyla aktarıldığı romanda Diop, bir adamın günbegün aklını yitirişini şaşırtıcı bir keskinlikle kaleme alıyor.

    'un Los Angeles Times Kurmaca Kitap ödülünü de kazanan kitabı, bu yıl bitmeden Aycan Başoğlu'nun Fransızca aslında çevirisiyle tarafından yayınlanacak.

    Uluslararası Booker Ödülü, her yıl İngilizceye çevrilen bir kitaba veriliyor. 2005 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından daha fazla çeviriyi teşvik etmek amacıyla verilen Booker'ın 50 bin sterlinlik para ödülüyse çevirmen ve yazar arasında eşit olarak paylaştırılıyor.

    DAVİD DİOP
    Fransız romancı ve akademisyen. 1966 yılında Paris'te doğdu. Fransa'ya tekrar okumak için dönmeden önce çocukluğunu Senegal'de geçirdi. 1998'de L'Université de Pau et des Pays de l'Adour'da öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. İlk kitabı, 1889, l'Attraction universelle 2012'de yayınlandı. Dünya Savaşı'nı kolonyalizmin gölgesinde bir okumaya maruz bırakan ikinci romanı, Frère d'âme, Uluslararası Booker Ödülü'ne layık görüldü.

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    Haberler Kültür-Sanat 2021 Uluslararası Booker Ödülü’ne "At Night All Blood is Black" layık görüldü