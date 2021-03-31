Furkan Bayraktar: Geçmişimize bakınca özlem dolu günler görüyorum

Kaleme almış olduğu eserleri "Bir Yabancı Gibi" "Düşüyorum Tut Elimden" ile "Karanlığımın Aydınlığı" isimli kitapları kaleme almıştı. Furkan Bayraktar pandemide evde kalıp kitaplarla sıkı bir şekilde ilgilendiğini ve zaman geçirdiğini yeni kitabının üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.



Sosyal medya hesaplarından şu şekilde bir paylaşımda bulunmuştu: "Öncelikle sizlere hislerimi nasıl anlatacağımı ve nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum kısaca konuya şöyle başlamak ve kendimi ifade etmek istiyorum. Kitap Fuarlarını Çok Özledim. Ah nerede o eski günlerimiz nerede o imza günleri fuar günleri gözümde tütüyor anlatması ve söylemesi bile beni çok duygulandırıyor. Çocukların kitaplara göstermiş olduğu ilgileri sevgileri biz yazarlara karşı olan merakları ve sevgilerini çok özledim. Bir an önce eski günlerimize geri dönmek istiyorum" diye belirtti.







Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin halen ciddiyetini koruduğunu hatırlatan Furkan Bayraktar, tüm yurttaşları bilinçli olmaya davet ederek, "Covid-19 pandemisi halen bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" diye konuştu.



Furkan Bayraktar kimdir?

01.11.1999 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlı'dır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medyayı aktif kullanıp sosyal medyada vakit geçirdiğini söylüyor. Pandemi sürecinde Türk edabiyatımızı dile getiren Furkan Bayraktar, şu aralar üçüncü kitabını Şubat ayında tüm kitap mağazalarında satışa sunulacağını duyurmuştu. Furkan Bayraktar, daha önce de üç tane "Bir Yabancı Gibi", "Düşüyorum Tut Elimden" ve "Karanlığımın Aydınlığını" kitaplarını kaleme almıştı.

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