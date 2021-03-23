Odamız, yönetim kurulumuz ve ortaklaşa çalışmalarımızda Bolu'nun değerlerini ön plana çıkarma yılı ilan ettik. Pandemi süreci içerisinde bazı çalışmalar yaptık. Özellikle Bolu'ya ait, dünyada tek olmak, marka olmak ayrı bir şey. Bu değerleri koruma altına almak ve bilinirliğini artırmak için bir çalışma başlattık. Bu heykel başının ne olduğu konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Dünyada tek olmanın çok ayrıcalığı vardır. Özellikle ilimize gelen turistlerin ilgi duyabilmesi için bazı ürünleri, bazı değerleri bilmelerinde fayda olacağına inanıyorum. Onun için bu eserin Bolu'nun markası olabileceğini ve dünyada da tek olduğu bilgisine ulaştık. Bizim için önemli olan dünyada tek olan bir şeyin ilgi çekebilmesi, turistlerin de buraya gelip bu eseri izleyebilmesi. Turizm bakanlığında bunun çoğaltılması ve markalaştırılması, ticarete dönüştürülmesiyle ilgili odamız iznini aldı" dedi.