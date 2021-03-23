Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, kentin turizmini ön plana çıkarmak amacıyla aralarında arkeologların da bulunduğu bir heyet oluşturarak Bolu Müze Müdürlüğü'nde çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, 1970'li yıllarda Akpınar mahallesinde Kız Enstitüsü inşaatı sırasında bulunan ve yaklaşık 50 yıldır kent müzesinde sergilenen kadın başı heykelinin incelenmesi kararı alındı.
Arkeolog Dr. Güzin Bilir ve Dr. Öğretim Üyesi Aysun Tuna'nın yaptıkları incelemede kadın başı heykelinin 2 bin yıl öncesinde Roma dönemine ait mitolojik tanrıçalardan 'Artemis' olduğu belirlendi. Malzemesi ve günümüze kadar boyasıyla birlikte korunması yönünden dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Artemis heykelinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.