19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri ve hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile "360 Kültür Sanat Gösterimi" kapsamında sanatseverlerle buluşacak.