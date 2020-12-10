Çorum Kalesi surlarında bulundu! Hepsi 1571 yılına ait...

Çorum'da, 1571 yılında yapılan tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2016 yılında restorasyon çalışması başlattı. Projeyle kale içindeki 41 yapı, yaklaşık 10 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca verilen onayın ardından Çorum Belediyesi'nce kamulaştırılan 41 yapının yıkımı tamamlandı. Kale surları ile içerisindeki tescilli 3 yapı ise restore edilecek. Kaledeki restorasyon çalışmaları sırasında ilk günkü sağlamlığında olan orijinal burçlar ve zindan olarak kullanılan bölme ile suçluları asmakta kullanılan darağacı ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar sırasında her gün yeni bir yapı ile karşılaşıldığını belirtti.



Çorum Kalesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Şehrimiz için büyük bir projeyi daha ilmek ilmek işlemeye devam ediyoruz. Kalede mevcut yapılarımızın yıkımıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmaların neticesinde aynı anda hem kalenin surları ile ilgili hem de cephe ve silüet proje çalışmaları da devam etmekte" dedi.





'JEORADAR' ÇALIŞMASI YAPILACAK



Rölöve aşamalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Yağbat, "Rölöve çalışmalarımızı gelecek ayında Ankara'daki Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na göndereceğiz. Diğer taraftan sanat tarihçileri ve mimarlarla ilgili burada yaptığımız çalışmalarda bir takım kalıntıların olabileceği düşüncesiyle 'jeoradar' çalışması yapılması kararı aldık. Eğer kale içerisinde mevcut eski yapı kalıntılar varsa bunların izini sürmüş olacağız. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Eğer bu çalışmalar neticesinde hiçbir şey çıkmazsa da kale içerisinde çok daha rahat hareket etme, kalenin içini istediğimiz gibi fonksiyonlandırma imkanına kavuşmuş olacağız" diye konuştu.





2021'DE PROJELER TAMAMLANACAK



Başkan Yardımcısı Yağbat, çalışmalar sırasında kendilerini heyecanlandıran bir gelişme yaşandığını belirterek "Bizi mutlu eden bir keşif yaptık. Kalenin burçlarına çıkan alanı temizlediğimizde içerisinde mevcut daha önceki zamandan kalmış orijinal taş basamakları keşfettik. Bunun benzerleri olan kalenin üç tarafındaki burç merdivenlerini arkadaşlar temizlediler ve ortaya çıkardılar. Bu bizi hem heyecanlandırdı hem de eskiye dair kalıntıların daha belirgin hale gelmesini sağladı. 2021 yılı içerisinde kalenin hem sur duvarlarıyla ilgili hem de içiyle projelerimiz tamamlanacak. Daha sonra da yapım aşamasına geçeceğiz" dedi.



KALEDE ZİNDAN



Kalede zindan olduğu düşünülen alan bulunduğunu söyleyen Yağbat, "Kemerli yapı daha sonradan taşlarla örülmek suretiyle kale içerisindeki birtakım suçluların içeride cezalarını çekmeleri sağlanmış. Sol taraftaki alan ise görgü tanıklarının ifadelerine göre burada kale komutanının odasının olduğu söylenmekte. Yapım aşamasına başladığımızda teknik işlemler tamamlandığında buradaki yapının özelliklerini ortaya çıkarma imkanına kavuşacağız. Tabi yine zindanın olduğu alanın hemen yanında suç işleyen ve ibreti âlem için asmakta kullanılan darağacı da var" diye konuştu.



ÇORUM KALESİ

Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin, Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş, Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Yıkım başlamadan önce Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktaydı. Yıkım sonrası 1 cami ve 3 konut kaldı. Cami ve 3 konut restore edilecek.