Hasan Rıza’ya ait Osmanlının Rumeli'ne geçişi isimli tabloda ilginç detay!

Restorasyon ekibi tablo üzerindeki boya katmanının altında ham tuvalde ressamın bu resimden önce başka bir resme başladığı, ancak daha sonra bunu iptal ederek üzerine mevcut resmi yaptığı saptandı.

Hazırlanan restorasyon raporunda da bu ayrıntı fotoğraflı olarak, "Boya tabakası altında bulunan ve ressamın bu resmi oluşturmadan önce çalışıp sonra vazgeçtiği çizimlerin görünümü" notu kayda geçirildi.