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    • Kültür-Sanat
    • 04.12.2020 16:05
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    • 04.12.2020 16:05
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    Valensiya Çocuk Festivali'nin konuk ülkesi oldu

    'nın doğusundaki Valensiya kentinde bu yıl altıncısı düzenlenen 'nin konuk ülkesi oldu. Festival kapsamında Türkiye'yi temsilen, senaryo ve yapımcılığını 'nün üstlendiği "'nun " adlı animasyon serisi gösterildi.

    Valensiya Çocuk Festivali'nin konuk ülkesi Türkiye oldu

    Valensiya 'nin 27 Kasım-4 Aralık'ta düzenlediği etkinliklere , Madrid Büyükelçiliği ve Emre Enstitüsü iş birliğiyle ilk kez katıldı.

    Festival kapsamında Türkiye'yi temsilen, senaryo ve yapımcılığını 'nün üstlendiği "'nun " adlı animasyon serisi gösterildi.

    Madrid Enstitüsü yetkililerinden alınan bilgilere göre, festival Kovid-19 salgını dolayısıyla dijital ortamda gerçekleştirilmesine rağmen Valensiya bölgesindeki okullar geniş katılım gösterdi.

    Animasyon serisine, Türk müziğine ait enstrümanları ve Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulan İspanyol izleyiciler büyük ilgi gösterdi.

    Öte yandan, festival yönetmeni Marcos Campos, yaptığı açıklamada, "İspanya'da ilk kez bir çocuk festivalinde Türkiye'yi misafir etmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Türk müzik aletleriyle sevgi ve kardeşlik dilinin ve eğlenceli ve öğretici bir şekilde işleyen Bay Do'nun Müzik Sınıfı gibi yapımların çok değerli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

    Madrid Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ersin Adıgüzel de "Bay Do'nun Müzik Sınıfı'nı izleyen çocukların ve ailelerin gösterdikleri ilgi, ülkemizin ve kültürümüzün 'da daha yakından tanınması adına memnuniyet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

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