Kayak merkezinin sezona hazır olduğunu, otelin ise önümüzdeki yıl bitirileceğini belirten Yıldırım, "Bu yıl için pistlerimizin belirli bölgelerinde güvenlik ağları ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Ama biz güvenlik direklerimizi ağları ile birlikte dikerek, pistlerimizi hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreçlerde kayakta meydana gelen sakatlığı en aza indirmek için güvenliği en üst seviyeye tutmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kayak merkezimiz sezona hazır. İran, Irak ve il dışından gelen kayak severler için de konaklama sorunu yaşıyorduk. Ancak bu sıkıntımızı da gideriyoruz. Şu anda 100 yatak kapasiteli, 50 odalı 4 yıldızlı bir otel yapıyoruz. İnşallah İran ve Irak'tan da turist ağırlayacağız" dedi.