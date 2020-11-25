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    • Kültür-Sanat
    • 25.11.2020 15:57
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    • 25.11.2020 15:57
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    li arkeologlar 5 bin yıl öncesine ait yeşim taşı işleme atölyesi buldu!

    li arkeologlar, harabelerindeki kazılarda 5 bin yıl öncesinden kalma bir yeşim taşı işleme atölyesine ulaştı. Atölyelerden ikisinin 120 metrekarelik alanı kapsadığı ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.

    Mucize bulundu! Tam 5 bin yaşında...

    'de 5000 yıllık yeşim taşı işleme atölyelerinin bulunduğu bildirildi.

    Xinhua'nın haberine göre, 10 atölye, eyaletine bağlı Nanyang kentindeki harabelerinde yapılan kazı çalışmaları sırasında keşfedildi.

    Hınan Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü denetiminde yapılan kazı çalışmalarının lideri Ma Cünsay, 5000 yıl öncesinden kalma atölyelerin, Çin medeniyeti araştırmalarına ışık tutacağını söyledi.

    Atölyelerden ikisinin 120 metrekarelik alanı kapsadığı ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.

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    Haberler Kültür-Sanat Çinli arkeologlar 5 bin yıl öncesine ait yeşim taşı işleme atölyesi buldu!