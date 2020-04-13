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    • Kültür-Sanat
    • 13.04.2020 10:01
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    • 13.04.2020 10:01
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    Dünyaca ünlü sanatçı , 'nde 'Umut İçin Müzik' konseri verdi

    61 yaşında dünyaca ünlü n tenor , Andrea Bocell, corona virüsü salgını nedeniyle kapalı olan 'nde konser verdi. 'Umut İçin Müzik' başlıklı konser Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Konser 3.5 milyon kişi tarafından izlendi.

    Andrea Bocelli Umut İçin Müzik' konseri verdi

    n opera sanatçısı , corona virüs salgını nedeniyle paskalya konserini internet üzerinden verdi. Sosyal mesafenin önemsendiği bugünlerde 61 yaşındaki sanatçı, "Umut İçin Müzik" adlı konserini Duomo di Milano katedralinde seyircisiz bir şekilde sahneledi. Salgın nedeniyle kapalı olan katedral, Bocelli için açıldı.

    Bocelli'ye organist Emanuele Vianelli'nin eşlik ettiği ve YouTube'dan canlı yayınlanan konseri 3,4 milyon kişi seyretti. Bocelli, konser esnasında Ave Maria ve Sancta Maria gibi eserleri seslendirdi. Konseri gözyaşları içinde takip eden Bocelli'nin hayranları, performans hakkında, "Büyüleyici", "Muhteşem", "İtalya için iyileştirici" benzeri yorumlar yaptı.

    12 yaşında futbol oynarken geçirdiği bir kaza sonucu görme yeteneğini kaybeden Bocelli, efsane tenör Pavorotti ile yaptığı düetlerle müzik dünyasında adından sıkça söz ettirmişti.


    İtalya'da Covid-19 virüsü nedeniyle bugüne dek 19 bin 899 kişi hayatını kaybederken 150 bin kişi enfekte oldu.

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