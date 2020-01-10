Şair Cemal Süreya'nın ölüm yıldönümünde Bakırköy Kent Konseyi anma töreni düzenliyor. Tarık Akan Kültür Merkezi'nde yarın 19.00'da yapılacak 4. Uluslararası Şiir Buluşması'na, yurt dışından da şairler katılacak.
- Kültür-Sanat
- 10.01.2020
- Gazete
Bakırköy'de şairler buluşması
Şair Cemal Süreya'nın ölüm yıldönümünde Bakırköy Kent Konseyi anma töreni düzenliyor. Tarık Akan Kültür Merkezi'nde yarın 19.00'da yapılacak 4. Uluslararası Şiir Buluşması'na, yurt dışından da şairler katılacak.
- Bağlılık Aslı filminin yıldızı 'Almina' bebek oldu
- "Bir mimarın gözünden Türkiye" sergisi
- İstanbul Hanımefendisi tablosu rekor fiyata satıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.