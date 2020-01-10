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  • 10.01.2020
  • Gazete

Bakırköy'de şairler buluşması

Şair 'nın anma töreni düzenliyor. 'nde yarın 19.00'da yapılacak 4. 'na, yurt dışından da şairler katılacak.

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