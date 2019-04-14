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  • 14.04.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 21:15

’un u için geri sayım sürüyor! Rakamlarla Game of Thrones

Dünyada milyonlarca izleyecinin merakla beklediği efsane dizi 'la ilgili öne çıkan rakamlar.

Rakamlarla Game of Thrones

Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi olan 'un u için geri sayım sürüyor. Efsane dizinin sekizinci sezonunun ilk bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak. Peki toplam 67 bölümü geride bırakan dizide, en çok hangi karakterler rol aldı, hangi replikler öne çıkıyor? Dizinin en uzun bölümü hangisiydi?

Dizinin en uzun bölüm rekoru yeni sezonda kırılıyor. Zira 7. sezon final bölümü 1 saat 21 dakika iken, yeni sezonun üçüncü bölümünün 1 saat 22 dakika uzunluğunda olacağı açıklandı. Sezonun final bölümünün ise 1 saat 20 dakika süreceği belirtiliyor.

Dizinin en çok rol alan karakteri 9 saat 9 dakika ile Tyrion Lannister olurken, dizideki karakterler en çok göğsünden bıçaklanarak veya yanarak hayatını kaybetti.

İşte rakamlarla dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones'un portresi...

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