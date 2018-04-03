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  1. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yıldızlı

Başrollerini ile ’ın paylaştığı filmin çekim yerleri arasında ’un da olması planlanıyor

Yıldızlı Bodrum
Romantik komedilerin aranılan iki ismini bir araya getirecek 'Murder Mystery' filmiyle ilgili detaylar belli oldu. Jennifer Aniston ve Adam Sandler'ın rol alacağı film, Avrupa'da tatil yapan yaşlı bir milyarderin cinayete kurban gitmesiyle başlıyor. New Yorklu bir polis (Sandler) ve eşinin (Aniston) cinayetin baş şüphelileri olmasıyla gelişen olayları anlatacak olan 'Murder Mystery'nin çekim yerleri için araştırmalar da başladı. Filmin yapımcıları, bir kısmı Avrupa'da çekilecek Netflix yapımı film için İtalya'nın Amalfi kıyılarını, Yunanistan'ın San Torini Adasını ve Türkiye'de ise Bodrum'u düşünüyor.



Bu arada Game of Thrones'un yapımcıları da 2019'da yayınlanacak final sezonunun bazı bölümlerini Türkiye'de çekeceklerini açıklamıştı. Yapımcılar David Benioff ve D.B. Weiss, Kapadokya ve Mardin'de çekimler yapmak için gerekli izinleri de aldı...

7 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADA
İkilinin 2011 yılında birlikte oynadığı 'Hayatım Yalan' filmi tüm dünyada 215 milyon dolar gişe hasılatı ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.



İLK KEZ GELİYOR
Ünlü yıldızların tatil rotası olan 'u film çekimlerinin başlamasıyla bu kez güzel aktris görme imkanı bulacak.
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