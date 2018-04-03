Yıldızlı Bodrum

Romantikkomedilerin aranılaniki ismini bir arayagetirecek 'MurderMystery' filmiyleilgili detaylar bellioldu. Jennifer Anistonve Adam Sandler'ın rol alacağıfilm, Avrupa'da tatil yapan yaşlıbir milyarderin cinayete kurbangitmesiyle başlıyor. NewYorklu bir polis (Sandler)ve eşinin (Aniston)cinayetin baş şüphelileriolmasıyla gelişen olaylarıanlatacak olan 'MurderMystery'nin çekimyerleri için araştırmalar dabaşladı. Filmin yapımcıları, birkısmı Avrupa'da çekilecekNetflix yapımı film içinİtalya'nın Amalfi kıyılarını,Yunanistan'ın San ToriniAdasını ve Türkiye'de iseBodrum'u düşünüyor.
Buarada Game of Thrones'unyapımcıları da 2019'dayayınlanacak final sezonununbazı bölümlerini Türkiye'deçekeceklerini açıklamıştı.Yapımcılar David Benioff veD.B. Weiss, Kapadokya veMardin'de çekimler yapmakiçin gerekli izinleri de aldı...
7 YILSONRAYENİDENBİR ARADA İkilinin 2011 yılında birlikte oynadığı 'Hayatım Yalan' filmi tüm dünyada 215 milyon dolar gişe hasılatı ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.
İLK KEZGELİYOR Ünlü yıldızların tatil rotası olan Bodrum'u film çekimlerinin başlamasıyla bu kez güzel aktris Jennifer Aniston görme imkanı bulacak.
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