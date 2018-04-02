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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki Sarıoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Dursun Ali Sarıoğlu kimdir?

Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan , 10 yaşlarındayken 'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı.

1960'lı yılların ikinci yarısında açı lan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi. Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteriydi

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 14:22
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