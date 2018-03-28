Dört nala vizyon

; 26 / 13 23 / 11 20 / 6 19 / 5 25 / 11 22 / 11 20 / 8 23 / 14 15 / 2 21 / 12 23 / 12 18 / 8 16 / 9 27 / 6 17 / 5 16 / 7 23 / 8 17 / 5 17 / 6 19 / 8 19 / 11 13 / 9 19 / 6 19 / 6 23 / 13 26 / 7 18 / 9 11 / 8 24 / 9 23 / 10 16 / 3 19 / 7 24 / 9 15 / 10 19 / 7 19 / 7 25 / 12 25 / 10 18 / 7 24 / 15 14 / 8 21 / 14 25 / 13 19 / 9 22 / 11 16 / 4 18 / 6 23 / 8 22 / 9 11 / 6 22 / 9 25 / 13 17 / 11 25 / 10 18 / 8 24 / 10 21 / 12 23 / 14 20 / 10 21 / 8 21 / 8 21 / 9 14 / 10 28 / 14 16 / 14 17 / 10 13 / 10 25 / 12 12 / 8 22 / 9 27 / 13 22 / 11 11 / 6 23 / 11 15 / 12 23 / 8 18 / 7 17 / 4 17 / 10 17 / 5 12 / 9 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Sinemaseverler ile 6 Nisan'da buluşacak olan 'Kızım ve Ben' filminin basın toplantısı önceki gün çekimlerin gerçekleştiği at çiftliğinde yapıldı. Filmde babakızı canlandıran Cemal Hünal ile Zülal Memişoğlu, objektiflerin karşısına birlikte geçti. İkili, röportajın ardından Hünal'a ait İstanbul'daki at çiftliğinde at binip keyifli anlar yaşadı.
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