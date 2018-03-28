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Dört nala vizyon

Dört nala vizyon
Sinemaseverler ile 6 Nisan'da buluşacak olan 'Kızım ve Ben' filminin basın toplantısı önceki gün çekimlerin gerçekleştiği nde yapıldı. Filmde babakızı canlandıran Cemal Hünal ile Zülal Memişoğlu, objektiflerin karşısına birlikte geçti. İkili, röportajın ardından Hünal'a ait İstanbul'daki at çiftliğinde at binip keyifli anlar yaşadı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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