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Vizyona az kaldı

Vizyona az kaldı
Atv'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun Cemal Hünal'la birlikte oynadığı 'Kızım ve Ben' filmi 6 Nisan'da vizyona girecek.



Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, kahraman bir polis olan Doruk'un kızına hem annelik hem babalık yapmasını konu alıyor.
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