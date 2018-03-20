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Doğulu caz yaptı

Doğulu caz yaptı
Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Kenan Doğulu, İhtimaller Projesi Caz iyle geçtiğimiz akşam DasDas sahnesine konuk oldu. Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinden oluşan orkestrası ile hayranlarına sıra dışı bir müzik ziyafeti sunan Doğulu, müzikseverleri cazın büyülü dünyasında 2 saat süren müzikal bir yolculuğa çıkardı.
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