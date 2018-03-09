;
Yol Durumu
  1. 90. Oscar adayları açıklandı
  2. Küçük Picasso’dan ikinci sergi

hayatını kaybetti

'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Usta oyuncuyu kaybettik!

Saygı Hastanesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sanat dünyasının sevilen ismi Ercan Yazgan'ın iskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanenin nöroloji kliniğinde tedavisi devam ederken, 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtilerek, "Yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." denildi.

Etiketler:
  • 09 Mart 2018, Cuma 02:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Kültür-Sanat Haberleri Tüm kültür-sanat haberleri
Tüm Kültür-Sanat Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar