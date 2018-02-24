Cüneyt Arkın acı gerçeği anlattı!



Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri programına Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın katıldı. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecenin başında sahnede konukları selamlayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu, bir hayranı tarafından kolundan çekilince düşme tehlikesi geçirdi.

Yanındakilerin müdahalesi ile usta sanatçı Arkın düşmekten son anda kurtuldu. Cüneyt Arkın, programda Yeşilçam anılarını anlattı.

ACI GERÇEĞİ ANLATTI

"Benim kuşağım parayı ve şöhreti bilmedi arkadaşlar" diyen Cüneyt Arkın, "Hüseyin Peyda'yı, Erol Taş'ı hatta Eşref Kolçak'ı ve Fikret Hakan'ı öyle han, hamam, havuzlu evler, yalılar alacak kadar para kazanmadık. Ama ben buna hiçbir zaman yanmam. Ben asıl karakter oyunculara yanarım. Onların çoğu darülacezede, yaşlılar yurdunda öldü. Kimsesiz, Taksim'de, parklarda yattılar orada öldüler. Karakter oyuncular olmadan Türkiye'de Türk filmi çekilmezdi" dedi.