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Serçe yakalandı

CIA için çalıştığı belirtilen Oscar ödüllü yıldız ’ın, son filmi “Kızıl Serçe”de bir ajanı canlandırması, bu iddiayı güçlendirdi. ABD’li yazar Schou, “İşte kanıtı bu film” dedi

Serçe yakalandı
ABD'li gazeteci Nicholas Schou, CIA ile Hollywood arasındaki bağlantıları anlatan sayısız kitap yayınladı. İddialarıyla gündem yaratan Schou, aralarında 'un da olduğu birçok ünlü oyuncunun, CIA'ya çalıştığını yazdı. Hatta Cruise'un, 'Kill The Messenger' filminde CIA propagandası yaptığı anlattı. ABD'li gazeteci, şimdi de 'ı mercek altına aldı. 2015-16 yılları arasında dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusu olan 27 yaşındaki Lawrence'ın CIA tarafından özel olarak yetiştirildiğini anlattı. Hollywood dünyasındaki bağlantılarını direk CIA ajanlarına aktardığını iddia etti. Bunun kanıtı olarak da Oscar ödüllü oyuncunun bu yıl 2 Mart'ta vizyona girecek 'Red Sparrow' (Kızıl Serçe) adlı filmini örnek gösterdi. Bu filmde Dominika Egorova karakteriyle bir Rus ajanını canlandırdığını belirterek tezinin doğruluğunu kanıtladığını belirtti. Son yılların yıldızı parlayan isimlerinden olan Jennifer Lawrence, ölümcül bir Rus ajanı rolüne bürünerek görev yapıyor. Balerinken yaralanan Dominika, kariyerine son vermek zorunda kalıyor. Fakat işinden olması hem onun hem de hasta olan annesinin hayatını zorlaştırıyor. Yola devam etmek için bir çözüm ararken Rus istihbarat servisiyle yolu kesişiyor. Ölümle ajanlık arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Dominika'nın bu filmde yolu CIA ile de kesişiyor.


Nicholas Schou




Özge GÜRCAN
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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