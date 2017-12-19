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Dünya ‘Star’ı

Dünya ‘Star’ı
BEYAZ perdede 40'ıncı yılını kutlayan "Star Wars" serisinin yeni filmi "Star Wars: Son Jedi" 15 Aralık'ta gösterime girdi. Dünyayı kasıp kavuran Star Wars'un son serisinin hafta sonu gişe rakamları geldi. Disney'in açıklamasına göre film geçen hafta sonunda dünya genelinde 220 milyon dolar hasılat elde etti. Serinin bir önceki filmi 'Güç Uyanıyor' Aralık 2015'te vizyona girmişti ve hafta sonunda 248 milyon dolar gelir elde etmişti. Jedi dünyasına adım atan kadın savaşçı 'Rey'in yol arkadaşları olacak Luke Skywalker, Leia, Finn, Poe ile Güç'ün ve geçmişin sırlarını öğrenmek üzere atıldığı macerayı konu olan Star Wars: Son Jedi, sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Yorumlardan bazıları şöyleydi:

Bu en son Jedi diye bizi kandırıyorlar!
Serinin en uzun ve en gereksiz bölümü.
Bu seri ne zaman bitecek. Son mu emin misin?
Maalesef söylenenler gerçek. Luke Skywalker çok mıy mıy!
İlk kez Star Wars izleyen bana stormtrooperlar robot değilmiş şoku.
Rey hayalimdeki kadın. Ölürüm sana...
  • 19 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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