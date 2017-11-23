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Game of fidye!

Game of fidye!
ABD yapımı 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) adlı fantastik dizi, tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. Dizinin yayınlanmamış bölümlerinin yine çalındığı ortaya çıktı. Behzad Mesri adlı İranlı internet korsanının dizilerin yayınlanmamış bölümlerini ele geçirdiği ve karşılığında 6 milyon dolar fidye istediği açıklandı.
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  • 23 Kasım 2017, Perşembe
  • Gazete
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