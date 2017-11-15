Ayla fırtınası

Türkiye'nin 'En İyi YabancıFilm' dalındaki Oscar adayı Ayla,vizyona girdiği ilk günden bu yanarakiplerine geçit vermedi. Duygudolu hikayesiyle sinemaseverlerigözyaşlarına boğan film, vizyondaki3. haftasında da en çok izlenenfilm oldu. Kahraman Türk askeriAstsubay Süleyman Dilbirliğiile minik Ayla'nın sevgi ve özlemdolu 65 yıllık hikayesini yaklaşık 2milyon kişi izledi.
Zirvedeki yerini pekiştiren'Ayla'nın bu başarısıOscar umutlarını iyiceyeşertti. Milyonlar,Can Ulkay'ınyönettiği 'Ayla'nınsinema salonlarındaestirdiği fırtınanınHollywood'auzanmasınıtemenniediyor.
KAHRAMAN YOĞUN BAKIMDA Gerçek hayat hikayesi "Ayla" filmiyle perdeye yansıyan Astsubay SüleymanDilbirliği (93), Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Türkiye'den Kore'ye 1950 yılında giden askerler arasında olan ve Koreli Kim Eunja'ya savaş sırasında bakan Süleyman Amca'nın solunum yetmezliği çektiği öğrenildi.
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