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Ayla fırtınası

Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’, gişede fırtınalar estiriyor. Vizyondaki 3. haftasında yaklaşık 2 milyonluk gişe yapan film rakiplerini solladı.

Ayla fırtınası
Türkiye'nin 'En İyi Yabancı Film' dalındaki Oscar adayı Ayla, vizyona girdiği ilk günden bu yana rakiplerine geçit vermedi. Duygu dolu hikayesiyle sinemaseverleri gözyaşlarına boğan film, vizyondaki 3. haftasında da en çok izlenen film oldu. Kahraman Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği ile minik Ayla'nın sevgi ve özlem dolu 65 yıllık hikayesini yaklaşık 2 milyon kişi izledi.

Zirvedeki yerini pekiştiren 'Ayla'nın bu başarısı Oscar umutlarını iyice yeşertti. Milyonlar, Can Ulkay'ın yönettiği 'Ayla'nın sinema salonlarında estirdiği fırtınanın Hollywood'a uzanmasını temenni ediyor.




KAHRAMAN YOĞUN BAKIMDA
Gerçek hayat hikayesi "Ayla" filmiyle perdeye yansıyan Astsubay Süleyman Dilbirliği (93), Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Türkiye'den Kore'ye 1950 yılında giden askerler arasında olan ve Koreli Kim Eunja'ya savaş sırasında bakan Süleyman Amca'nın solunum yetmezliği çektiği öğrenildi.
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  • 15 Kasım 2017, Çarşamba
  • Gazete
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