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  1. Kalpten Oscar

Sinemada şen zamanı

Sinemada şen zamanı
Usta oyuncu Şener Şen, 7 yıl aradan sonra 'Yol Ayrımı' filmiyle beyazperdeye döndü. Yönetmen Yavuz Turgul'la 'i yıllar sonra bir araya getiren filmde Şen, tüm hayatını kalın duvarların arkasında sert bir işadamı olarak yaşayan Mazhar Kozanlı'ya hayat veriyor. Merakla beklenen 'Yol Ayrımı', bugün sinemaseverlerle buluşuyor…
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