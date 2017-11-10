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Kalpten Oscar

90. Oscar Töreni’nde aday adayı olan filminin başarısı şimdiden kanıtlandı. Filmi izleyen herkes, ‘Ayla, gönüllerimizin Oscar’ını aldı’ yorumu yaptı

Kalpten Oscar
Türkiye'nin 90. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında aday adayı olan 'Ayla', gönülleri fethetti. Yönetmenliğini Can Ulkay'ın, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği film, sinemaseverleri derinden etkiledi. Senaryosunu Yiğit Güralp'in yazdığı ve Kore Savaşı'nda bir hikayeyi işleyen yapım, gişesiyle de yapımcıların yüzünü güldürdü. 27 Kasım'da vizyona giren ''nın 2 haftalık gişe rakamı 1 milyon 90 kişiye ulaştı. Geçmişi gururla bugüne taşıyan 'Ayla'nın kadrosu da bir hayli kalabalık. Filmde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyong-Jin, Murat Yıldırım, Büşra Develi ve Erkan Petekkaya gibi yerli ve yabancı pek çok oyuncu yer alıyor.


CAN ULKAY

ULKAY İDDİALI
Yönetmen Ulkay'ın sevgi filmi çekmek için yola koyulduğu 'Ayla'yı Oscar'a kadar götüreceğinden emin olduğunu dile getirmesi filmin başarısının kanıtı... Yabancı basında da övgüyle bahsedilen 'Ayla' için herkes Oscar adaylarının açıklanacağı 23 Ocak 2018 tarihine kilitlendi. Filmi izleyenler ise "Ayla, kalplerimizin Oscar'ını şimdiden aldı" yorumları yaptı.
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