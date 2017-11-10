Kalpten Oscar

Türkiye'nin 90. Akademi Ödülleri'nde(Oscar) 'Yabancı DildeEn İyi Film' dalında aday adayıolan 'Ayla', gönülleri fethetti.Yönetmenliğini CanUlkay'ın, yapımcılığınıMustafa Uslu'nunüstlendiği film,sinemaseverleri derindenetkiledi. SenaryosunuYiğit Güralp'in yazdığıve Kore Savaşı'nda birhikayeyi işleyen yapım,gişesiyle de yapımcılarınyüzünü güldürdü. 27Kasım'da vizyonagiren 'Ayla'nın 2 haftalık gişerakamı 1 milyon 90 kişiyeulaştı. Geçmişi gururla bugünetaşıyan 'Ayla'nın kadrosu da birhayli kalabalık. Filmde İsmailHacıoğlu, Kim Seol, ÇetinTekindor, Lee Kyong-Jin, MuratYıldırım, Büşra Develi ve ErkanPetekkaya gibi yerli ve yabancıpek çok oyuncu yer alıyor.
CAN ULKAY
ULKAY İDDİALI
Yönetmen Ulkay'ınsevgi filmi çekmekiçin yola koyulduğu'Ayla'yı Oscar'a kadargötüreceğinden eminolduğunu dile getirmesifilmin başarısının kanıtı...Yabancı basında daövgüyle bahsedilen'Ayla' için herkes Oscaradaylarının açıklanacağı 23 Ocak2018 tarihine kilitlendi. Filmiizleyenler ise "Ayla, kalplerimizinOscar'ını şimdiden aldı"yorumları yaptı.
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