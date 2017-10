Festivalde "Onur Ödülü" verilen ABD'li oyuncu Walken, festival kapsamında Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda, 1990 yapımı New York'un Kralı (King Of New York) filminin gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide filmin, çocukluğunu yaşadığı New York'da geçtiğini, filmde görülen sahnelerin kendi çocukluğunun geçtiği sokaklar gibi olduğunu belirtti.

Ailesinin İskoçya'dan ABD'ye göç ettiğini dile getiren Walken, o zamanlar maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının dans kurslarına gittiğini, kendisinin de bu kurslara katıldıktan sonra birkaç müzikalde ufak rolde oynayarak "ekmek parasını" kazandığını ifade etti. Walken, müzikal ve kumpanyalarda oynadıktan sonra bir filmde ufak bir kol kaptığını, sonrasında ise 5 yıl hiçbir teklif alamadığını, aradaki bu süreyi de tiyatro oyunlarıyla doldurduğunu kaydetti.





Türk sineması ve dizileri hakkında bilgisi olup olmadığı yönündeki soru üzerine ABD'li oyuncu, İran ve Hindistan gibi çok film çeken ülkelerin olduğunu, ABD'de insanların sinema ile olan bağlarının evlerde devam ettiğini anlattı.

Walken, diğer ülke sinemalarının filmlerine artık ulaşamadıklarını, bu nedenle Türk sineması ve dizileri hakkında bilgisinin olmadığını ifade ederek, "Teklif gelirse Türkiye'de çalışmak isterim." diye konuştu.





Tüm dünyada yapılan festivalleri önemsediğinin altını çizen Walken, yine bir festival vasıtasıyla geldiği Antalya'yı çok sevdiğini ve tekrar gelerek denize girmek istediğini dile getirdi.

Walken, genç oyunculara tavsiyeleri yönündeki soru üzerine, "Tek bir tavsiyem var, her zaman emniyet kemerinizi takın." şeklinde esprili bir yanıt verdi.





Söyleşi sonunda Walken, dinleyicilerle fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, etkinlik öncesinde söyleşinin simültane tercümesinin yapılacağı ifade edilmesine rağmen yeterli kulaklık dağıtılamaması nedeniyle problem yaşandı. Bu sırada İngilizce bilen bir seyirci yardımcı olabileceğini belirterek, sahneye çıkıp çeviri yaptı.

15 TEMMUZ ÖZEL FİLM GÖSTERİMİ

Festivalde, "15 Temmuz Özel Film Gösterimi" kapsamında, Kurtlar Vadisi Vatan filmi, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gösterildi. Filmi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, filmin oyuncuları Necati Şaşmaz, Erhan Ufak ve Cahit Kayaoğlu da izledi.