Sinemanın yıldızları A Haber’de buluştu

Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış töreninde sanatçıların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel kırmızı halıdan geçerek salona girdi. Açılış öncesinde Türk sanatçıların yanı sıra, Akademi Ödülü, SAG ve BAFTA ödülü sahibi, "Altın Küre", "Tony" ve "Emy" ödülleri adayı Amerikalı ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, Amerikalı aktris Juliette Lewis, Fadik Sevin Atasoy, Necati Şaşmaz, Şoray Uzun, Birol Güven, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır, Tuğçe Tayfur, Ferit Aktuğ, Özlem Balcı, Şerif Gören, Şebnem Dilligil, İsmail Güneş, Atılgan Gümüş, Burçin Abdullah, Meriç Başaran, Aydın Sarman, Murat Han, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nilay Deniz, Elçin Karabulut, Duygu Çetinkaya, Ertuğrul Şakar, Ali Bilgehan Birincioğlu, Hasan Küçük, İpek Erdem, Juliette Lewis, festivalin jüri başkanı Filistinli yönetmen Elia Suleiman da kırmızı halın geçiş yaptı. Kırmızı halıda kadın sanatçılar birbirinden renkli ve şık kıyafetleriyle gazetecilere poz verdi. Gazetecilerin mikrofon uzattığı Necla Nazır, Fadik Sevin Atasoy ve Başkan Menderes Türel festivalle ilgili düşüncelerini aktardı.