%90’ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçe’de sık karıştırılan 10 popüler kelime

(Takvim Foto Arşiv) dört dörtlük ✅

→ Yanlış: 4 4'lük, dört dörtlük (ama sayı ile) ❌

(Yazıyla yazılır ve deyim olarak ayrı yazılır.) özgeçmiş ✅

→ Yanlış: öz geçmiş, özgeçmişi ❌

(Bu kelime bitişik yazılır, İngilizce "CV" karşılığıdır.)

(Takvim Foto Arşiv) başta olmak üzere ✅

→ Yanlış: baştaolmaküzere, baştaolmaküzre ❌

(Bir kalıptır ama her kelimesi ayrı yazılır.) sıradışı ✅

→ Yanlış: sıra dışı ❌

(TDK'ya göre bu kelime bitişik yazılır.)