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%90’ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçe'de sık karıştırılan 10 popüler kelime

Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerin bazılarının yazımı konusunda çoğumuz emin değiliz. Kimi zaman telaffuza göre yazıyor, kimi zaman da yıllardır yanlış bilinen şekliyle kaleme alıyoruz. Peki en çok hata yapılan sözcükler hangileri? İşte %90’ımızın yanlış yazdığı, Türkçe’de sıkça karıştırılan 10 popüler kelime...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 17:16
%90’ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçe’de sık karıştırılan 10 popüler kelime

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Özellikle bazı kelimeler var ki yıllardır yanlış şekilde zihinlere kazınmış durumda. Kimi bitişik mi ayrı mı karıştırıyor, kimi ise anlam farkını gözden kaçırıyor. İşte en çok karıştırılan 10 Türkçe kelime...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Türkçe'de sık karıştırılan 10 popüler kelime

güya ✅
→ Yanlış: güyaa, güyağ, guya ❌
(Doğru yazımı sade ve tek kelime: güya – sözde anlamında.)

içeri ✅
→ Yanlış: içerisi ❌
("içeri" zaten yön bildiren kelime, "içerisi" gereksiz uzatmadır.)

şey ✅
→ Yanlış: şeyy, şei, şiy ❌
(En sık kullanılan kelimelerden biridir, her zaman şey olarak yazılır.)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ayırt etmek ✅
→ Yanlış: ayırtetmek, ayırtet, ayır etmek ❌
("Ayırt" fiildir, ayrı yazılır.)

mütevazı ✅
→ Yanlış: mütevazi ❌
(Yanlış olan hâli çok yaygın. Doğrusu mütevazı – alçakgönüllü anlamında.)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

dört dörtlük ✅
→ Yanlış: 4 4'lük, dört dörtlük (ama sayı ile) ❌
(Yazıyla yazılır ve deyim olarak ayrı yazılır.)

özgeçmiş ✅
→ Yanlış: öz geçmiş, özgeçmişi ❌
(Bu kelime bitişik yazılır, İngilizce "CV" karşılığıdır.)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

başta olmak üzere ✅
→ Yanlış: baştaolmaküzere, baştaolmaküzre ❌
(Bir kalıptır ama her kelimesi ayrı yazılır.)

sıradışı ✅
→ Yanlış: sıra dışı ❌
(TDK'ya göre bu kelime bitişik yazılır.)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

bi' şey değil (konuşma dili)
→ Yazı dilinde: bir şey değil ✅
(Günlük konuşmada kısaltılır ama yazıda tam ve ayrı yazılır.)

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