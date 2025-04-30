%90’ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçe’de sık karıştırılan 10 popüler kelime

Özellikle bazı kelimeler var ki yıllardır yanlış şekilde zihinlere kazınmış durumda. Kimi bitişik mi ayrı mı karıştırıyor, kimi ise anlam farkını gözden kaçırıyor. İşte en çok karıştırılan 10 Türkçe kelime...
Özellikle bazı kelimeler var ki yıllardır yanlış şekilde zihinlere kazınmış durumda. Kimi bitişik mi ayrı mı karıştırıyor, kimi ise anlam farkını gözden kaçırıyor. İşte en çok karıştırılan 10 Türkçe kelime...
Türkçe'de sık karıştırılan 10 popüler kelime
güya ✅
→ Yanlış: güyaa, güyağ, guya ❌
(Doğru yazımı sade ve tek kelime: güya – sözde anlamında.)
içeri ✅
→ Yanlış: içerisi ❌
("içeri" zaten yön bildiren kelime, "içerisi" gereksiz uzatmadır.)
şey ✅
→ Yanlış: şeyy, şei, şiy ❌
(En sık kullanılan kelimelerden biridir, her zaman şey olarak yazılır.)
ayırt etmek ✅
→ Yanlış: ayırtetmek, ayırtet, ayır etmek ❌
("Ayırt" fiildir, ayrı yazılır.)
mütevazı ✅
→ Yanlış: mütevazi ❌
(Yanlış olan hâli çok yaygın. Doğrusu mütevazı – alçakgönüllü anlamında.)
dört dörtlük ✅
→ Yanlış: 4 4'lük, dört dörtlük (ama sayı ile) ❌
(Yazıyla yazılır ve deyim olarak ayrı yazılır.)
özgeçmiş ✅
→ Yanlış: öz geçmiş, özgeçmişi ❌
(Bu kelime bitişik yazılır, İngilizce "CV" karşılığıdır.)
başta olmak üzere ✅
→ Yanlış: baştaolmaküzere, baştaolmaküzre ❌
(Bir kalıptır ama her kelimesi ayrı yazılır.)
sıradışı ✅
→ Yanlış: sıra dışı ❌
(TDK'ya göre bu kelime bitişik yazılır.)
bi' şey değil (konuşma dili)
→ Yazı dilinde: bir şey değil ✅
(Günlük konuşmada kısaltılır ama yazıda tam ve ayrı yazılır.)