Onlara sakın yalan söylemeyin mumunuz yatsıya kadar bile yanmayabilir! Gerçeğin kokusunu fizandan alan 3 burç

Bazı burçlar vardır ki sezgileriyle neredeyse insanüstü bir algıya sahiptirler. Onlara yalan söylemeye kalkarsanız mumunuz yatsıya kadar bile yanmayabilir! Çünkü bu burçlar gerçeği adeta kokusundan tanır ve en derin sırları bile ortaya çıkarabilecek bir içgüdüye sahiptir. İşte gerçeğin kokusunu fizandan alan o 3 burç...
(Takvim Foto Arşiv)
Akrep
Akrep burcu, insan doğasını çözme ve gerçekleri gün yüzüne çıkarma konusunda ustadır. Duygusal zekaları ve keskin sezgileri yalanın en ufak izini bile hissetmelerini sağlar. Onlara yalan söylemek dikenli bir yolda yalınayak yürümeye çalışmak gibidir. Akrep, gerçeği öğrenene kadar pes etmez ve sizi bir bakışta çözebilir.
(Takvim Foto Arşiv)
Başak
Başak burcu, detaylara olan inanılmaz dikkatiyle tanınır. Bir yalan söylediğinizde kelimelerinizdeki en küçük çelişkiyi bile fark eder. Analitik zekası ve sorgulayıcı yapısı sayesinde size fark ettirmeden tüm hikayenizi gözden geçirir. Yalan söylemek mi? Başak için bu sadece bir bulmacadır ve onu çözmesi an meselesidir.