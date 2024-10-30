Üzüm salkımına 1 tane saplamak yeterli! Günlerce taptaze kalacak

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Meyveler arasında en çok tercih edilenlerden biri olan üzüm, tane tane olmasıyla bilinirken, ne yazık ki kısa sürede bozulma riski taşır. Yumuşayan ve çürüyen üzümleri önlemek istiyorsanız çözüm oldukça basit.

(Takvim Foto Arşiv) Sapına Bir Üzüm Geçirin!



Uzun süre taze ve lezzetli üzüm yemek için uygulamanız gereken tek bir yöntem var: Üzüm salkımının sapına bir tane üzüm geçirin! Bu basit yöntem, salkımın bütünlüğünü korurken, aynı zamanda tadının da değişmesini engeller. Böylece üzümleriniz günlerce taze kalacak ve kütür kütür tüketmeye devam edebileceksiniz.