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Bu tarif mayalama gerektirmiyor! Evde yumuşacık sandviç ekmeği nasıl yapılır?

Evde tam kıvamında tıpkı mahalle fırınından çıkmış gibi ekmekler yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka not edin deriz. Peki yumuşacık sandviç ekmekleri hazırlamak için hangi malzemeler gerekiyor? İşte tarife ilişkin lezzet detayları ve püf noktalar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:13
Bu tarif mayalama gerektirmiyor! Evde yumuşacık sandviç ekmeği nasıl yapılır?

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Evde lezzetli ve yumuşak sandviç ekmekleri yapmak isteyenler için tam kıvamında bir tarif hazırladık. Evet, evde sandviç ekmeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Mayalama gerektirmeyen bu tarif, pratik yapım detaylarıyla mutfaklarınızda yer edinecek. Peki hangi malzemeler gerekiyor. İşte tarife dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Malzemeler

3 su bardağı un (elekten geçirilmiş)

1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

1/4 su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 tatlı kaşığı karbonat

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yapılışı

Geniş bir karıştırma kabında un, şeker, tuz, kabartma tozu ve karbonatı bir araya getirin. Kuru malzemeleri güzelce karıştırın. Ortasını açarak süt, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyin. Çatalla veya bir spatula ile karıştırarak hamur haline getirin. Hamurunuzun çok sert olmaması gerektiğini unutmayın. Hamuru hafif unlanmış bir yüzeye alın ve 5-7 dakika kadar yoğurun. Hamur yumuşak ve hafif yapışkan olmalıdır. Gerekirse az miktarda un ekleyebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hamuru iki eşit parçaya bölün. Her bir parçayı 1-2 cm kalınlığında açın. İstediğiniz boyutlarda keserek (örneğin, dikdörtgen veya yuvarlak) sandviç ekmeklerinizi oluşturun. Fırını 180°C'ye (350°F) önceden ısıtın. Kesilmiş ekmeklerinizi yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine dilerseniz yumurta sarısı sürerek parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Ekmekleri yaklaşık 20-25 dakika kadar altın rengi alana kadar pişirin. Fırından çıkan ekmekleri tepside birkaç dakika bekletin ardından tel ızgara üzerine alın ve tamamen soğumaya bırakın.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Servis önerisi

Yumuşacık sandviç ekmeklerinizi soğuduktan sonra dilerseniz iç malzemelerle doldurup lezzetli sandviçler hazırlayabilirsiniz. Tavuk, sebze veya peynirle mükemmel uyum sağlayacaktır. Bu tarifle birlikte evde yapılan ekmeklerin ne kadar pratik ve lezzetli olduğunu keşfedebilirsiniz.

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