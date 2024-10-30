Bu tarif mayalama gerektirmiyor! Evde yumuşacık sandviç ekmeği nasıl yapılır?

Evde lezzetli ve yumuşak sandviç ekmekleri yapmak isteyenler için tam kıvamında bir tarif hazırladık. Evet, evde sandviç ekmeği yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Mayalama gerektirmeyen bu tarif, pratik yapım detaylarıyla mutfaklarınızda yer edinecek. Peki hangi malzemeler gerekiyor. İşte tarife dair detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)

Yapılışı

Geniş bir karıştırma kabında un, şeker, tuz, kabartma tozu ve karbonatı bir araya getirin. Kuru malzemeleri güzelce karıştırın. Ortasını açarak süt, sıvı yağ ve yumurtayı ekleyin. Çatalla veya bir spatula ile karıştırarak hamur haline getirin. Hamurunuzun çok sert olmaması gerektiğini unutmayın. Hamuru hafif unlanmış bir yüzeye alın ve 5-7 dakika kadar yoğurun. Hamur yumuşak ve hafif yapışkan olmalıdır. Gerekirse az miktarda un ekleyebilirsiniz.