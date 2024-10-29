Tam kıvamında soğan dolması: Bir kez böyle pişirirseniz vazgeçemeyeceksiniz

(Takvim Foto Arşiv)
Yapılışı ve tarife dair önemli püf noktalar
Öncelikle soğanları yemeklik doğrayın. Tavaya zeytinyağı ve sıvı yağı ekleyip soğanları kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif renk alınca salçayı ilave edin. Pirinçleri yıkayın ve süzdürün. Kavurduğunuz soğanın üzerine pirinci ilave edin ve kavurma işlemine devam edin. Ardından tuz ve baharatları ilave edin.
Domateslerin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz domatesi de pirincin üzerine ilave edin. Suyu da karşıma ekleyip, pirinçler suyu çekene kadar tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde pişirin. Maydanozu ince ince doğrayın. Pirinçler suyunu çekince içine doğradığınız maydanozu ekleyin ve ocaktan alın.
(Takvim Foto Arşiv)
Dolduracağınız soğanların kabuğunu güzelce soyup, su dolu bir tencereye aktarın ve 10 dakika haşlayın. Haşlanan soğanları tek tek yapraklarına ayırın. İçine hazırladığınız dolma harcını dikkatlice doldurun. Doldurduğunuz soğanları yassı olacak şekilde tencereye dikkatlice dizin.
Salça, kekik ve sıcak suyu bir kapta iyice harmanlayın. Dolmaların üzerine salçalı su karışımını ilave edip, kısık ateşte 25 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine taze nane doğrayın. Ardından soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.