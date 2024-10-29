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Tam kıvamında soğan dolması: Bir kez böyle pişirirseniz vazgeçemeyeceksiniz

19. yüzyıl saray mutfağında en çok kullanılan lezzetlerden biri olan soğanı bir de bu tarifle deneyin! İşte tam kıvamında soğan dolması pişirmenin püf noktaları...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 10:27
Tam kıvamında soğan dolması: Bir kez böyle pişirirseniz vazgeçemeyeceksiniz

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Osmanlı mutfağının favori lezzetlerinden biri olan soğan dolması tüm püf noktaları ile günümüze dek ulaşmayı başaran lezzetlerden biri. Peki saray mutfağının gözde lezzeti olan soğan dolması nasıl pişirilir? Soğanlar dağılmadan iç harcı nasıl doldurulur? İşte tarife dair bilinmesi gereken önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Malzemeler

6 adet soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
1,5 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı sumak

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2 çay kaşığı pul biber
2 adet domates
1,5 su bardağı su
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze nane
1/2 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kuru nane

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yapılışı ve tarife dair önemli püf noktalar

Öncelikle soğanları yemeklik doğrayın. Tavaya zeytinyağı ve sıvı yağı ekleyip soğanları kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif renk alınca salçayı ilave edin. Pirinçleri yıkayın ve süzdürün. Kavurduğunuz soğanın üzerine pirinci ilave edin ve kavurma işlemine devam edin. Ardından tuz ve baharatları ilave edin.

Domateslerin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz domatesi de pirincin üzerine ilave edin. Suyu da karşıma ekleyip, pirinçler suyu çekene kadar tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde pişirin. Maydanozu ince ince doğrayın. Pirinçler suyunu çekince içine doğradığınız maydanozu ekleyin ve ocaktan alın.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dolduracağınız soğanların kabuğunu güzelce soyup, su dolu bir tencereye aktarın ve 10 dakika haşlayın. Haşlanan soğanları tek tek yapraklarına ayırın. İçine hazırladığınız dolma harcını dikkatlice doldurun. Doldurduğunuz soğanları yassı olacak şekilde tencereye dikkatlice dizin.

Salça, kekik ve sıcak suyu bir kapta iyice harmanlayın. Dolmaların üzerine salçalı su karışımını ilave edip, kısık ateşte 25 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine taze nane doğrayın. Ardından soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.

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