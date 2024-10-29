Tam kıvamında soğan dolması: Bir kez böyle pişirirseniz vazgeçemeyeceksiniz

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Yapılışı ve tarife dair önemli püf noktalar

Öncelikle soğanları yemeklik doğrayın. Tavaya zeytinyağı ve sıvı yağı ekleyip soğanları kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif renk alınca salçayı ilave edin. Pirinçleri yıkayın ve süzdürün. Kavurduğunuz soğanın üzerine pirinci ilave edin ve kavurma işlemine devam edin. Ardından tuz ve baharatları ilave edin.

Domateslerin kabuğunu soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz domatesi de pirincin üzerine ilave edin. Suyu da karşıma ekleyip, pirinçler suyu çekene kadar tencerenin kapağı kapalı olacak şekilde pişirin. Maydanozu ince ince doğrayın. Pirinçler suyunu çekince içine doğradığınız maydanozu ekleyin ve ocaktan alın.