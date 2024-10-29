Instagram dm çöktü mü? SON DAKİKA: Instagram uygulamasında neden mesaj gitmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip ediyor. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları yaşanabilmekte. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya mesaj paylaşımında bulunamazlar. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 29 Ekim Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detayları paylaşıyoruz...