Instagram dm çöktü mü? SON DAKİKA: Instagram uygulamasında neden mesaj gitmiyor?

Günümüzde birçok kişi, haberleri, güncel olayları ve sosyal etkileşimleri Instagram üzerinden takip ediyor. Ancak, platformun teknik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman çökme durumları yaşanabilmekte. Bu durumda kullanıcılar, hesaplarına erişimde zorluk yaşayabilir, güncellemeleri göremez veya mesaj paylaşımında bulunamazlar. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 29 Ekim Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Detayları paylaşıyoruz...
(Takvim Foto Arşiv)
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram uygulamasını kullanırken erişim sorunu ile karşılaşan vatandaşlar, sorun için çözüm arayışına girdi. Uygulama tarafından henüz resmi açıklama gelmezken vatandaşlar sorunun kaynağını merak ediyor. Instagram'da bağlantı sorunu yaşamanız ve dm mesajlarının iletilmemesi kendi internet ağınız gibi sorunlardan kaynaklı olmakla beraber teknik genel bir sorun da olabilir. Raporlara bakıldığında ise 29 Ekim tarihinde Instagram'da özellikle 15:00 - 16:00 saat aralığında sorun kayıtları görüntüleniyor.