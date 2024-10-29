Haftanın en şanslı burcu hangisi? Hepsinde kazanıyor: Aşk, para, sağlık...

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Ekim ayının son haftası astrolojik olarak bazı burçlar için olumlu gelişmeler getirecek gibi görünüyor. Peki bu hafta hangi burçların yüzü gülüyor? İşte bu haftanın en şanslı burçları...

(Takvim Foto Arşiv) Boğa Boğa burcu bu hafta maddi konularda sürpriz fırsatlarla karşılaşabilir. Yatırımlarınızda olumlu sonuçlar alabilir ve finansal güvenliğinizi artıracak adımlar atabilirsiniz. Ayrıca ilişkilerde de uyum ve anlayışın hakim olduğu bir hafta olacak.