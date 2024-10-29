SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

Haftanın en şanslı burcu hangisi? Hepsinde kazanıyor: Aşk, para, sağlık...

Ekim ayının son günlerine yaklaşmışken haftanın en şanslı burçlarını açıklıyoruz. Bakalım bu hafta aşk, sağlık ve para konusunda en şanslı burçlar hangileri? İşte bu haftanın en bereketli ve yüzü gülen burçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:38
Haftanın en şanslı burcu hangisi? Hepsinde kazanıyor: Aşk, para, sağlık...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekim ayının son haftası astrolojik olarak bazı burçlar için olumlu gelişmeler getirecek gibi görünüyor. Peki bu hafta hangi burçların yüzü gülüyor? İşte bu haftanın en şanslı burçları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Boğa

Boğa burcu bu hafta maddi konularda sürpriz fırsatlarla karşılaşabilir. Yatırımlarınızda olumlu sonuçlar alabilir ve finansal güvenliğinizi artıracak adımlar atabilirsiniz. Ayrıca ilişkilerde de uyum ve anlayışın hakim olduğu bir hafta olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İkizler

İkizler burçları sosyal ortamlarda yeni bağlantılar kurma şansı bulacak. Bu hafta yapacağınız konuşmalar ve katılacağınız etkinlikler kariyerinize olumlu yansıyabilir. Fikirlerinizi paylaşmanın ve ilham almanın tam zamanı!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aslan

Aslan burcu yaratıcı enerjisinin zirveye çıkacağı bir döneme girecek. Sanatsal projelerinizde başarı elde edebilir ve dikkat çekici işler ortaya koyabilirsiniz. Ayrıca liderlik vasıflarınızla çevrenizdekileri etkileyebilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Terazi

Terazi burçları bu hafta ilişkilerinde denge ve uyum sağlamada başarılı olacak. Yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için uygun bir dönemdesiniz. Sosyal hayatınızda keyifli anlar yaşanabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yay

Yay burcu macera dolu bir haftaya adım atıyor. Seyahat fırsatları ve yeni deneyimler ruh halinizi canlandırabilir. Yeni insanlarla tanışmak ve ilham verici ortamlara girmek için mükemmel bir zaman.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde öneml açıklamalar
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Kalyon
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
Kuzey Marmara Otoyolu
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
Türk Telekom
ABD’de 5 Kasım için katliam hazırlığı: Bill Gates ve Klaus Schwab parmağı! Milyarderler seçimini yaptı Jeff Bezos tarafsız kaldı
Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi
Atatürk’e benzeyen adamın 29 Ekim vurgunu! Serdar Görel TikTok yayını açtı para topladı
Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan kafa karıştıran paylaşımlar! İlk kez konuştu! Katilin kim olduğunu açıkladı
Koza Holding
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz
Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi
A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! Sezgin Gülnar tutuklandı | Pişkin ifade
SON DAKİKA