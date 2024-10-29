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Bugün sağlık ocağı, poliklinikler, eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor 2024?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanırken hastanelerin açık olup olmadığı da sorgulanmaya başlandı. Acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için hastanelerin durumu büyük önem taşıyor. Peki, 29 Ekim’de sağlık kurumları çalışıyor mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 06:50 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 07:01
Bugün sağlık ocağı, poliklinikler, eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor 2024?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması nedeniyle devlet kurumlarının çoğu kapalı olacak. Ancak sağlık hizmetleri açısından bazı önemli detaylar mevcut. Resmi tatillerde devlet ve özel hastanelerin acil servisleri kesintisiz olarak hizmet vermeye devam eder.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 Ekim Hastaneler Açık mı?

28 Ekim, sağlık kurumlarının öğlene kadar hizmet vermesi bekleniyor.

Ancak, acil servisler 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek bu nedenle acil sağlık ihtiyaçları için hastanelere başvurulabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 Ekim Eczaneler Açık mı?

Eczaneler 28-29 Ekim tarihlerinde nöbetçi eczane uygulaması ile hizmet sunacak. Bu sayede vatandaşlar, acil ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczanelere başvurabilecekler. Eczanelerin açık olup olmadığını öğrenmek için yerel eczanelerin duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hastaneler Ne Zaman Açılacak?

29 Ekim Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı olması sebebiyle resmi tatil olacak.

30 Ekim Çarşamba günü hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler normal çalışma düzenine dönecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu tarihten itibaren tüm sağlık hizmetleri standart saatlerde sunulmaya devam edilecek.

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