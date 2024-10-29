Bugün sağlık ocağı, poliklinikler, eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün hastaneler açık mı, kaça kadar çalışıyor 2024?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması nedeniyle devlet kurumlarının çoğu kapalı olacak. Ancak sağlık hizmetleri açısından bazı önemli detaylar mevcut. Resmi tatillerde devlet ve özel hastanelerin acil servisleri kesintisiz olarak hizmet vermeye devam eder.

(Takvim Foto Arşiv) 28 Ekim Hastaneler Açık mı? 28 Ekim, sağlık kurumlarının öğlene kadar hizmet vermesi bekleniyor. Ancak, acil servisler 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek bu nedenle acil sağlık ihtiyaçları için hastanelere başvurulabilir.