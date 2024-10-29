Bu aktivite yaşlanmayı yavaşlatıyor: Meğer sadece pasaport yeterliymiş

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Seyahat etmek ve yeni yerler görmek mutluluğu ikiye katlıyor ve keşif ruhunu tetikliyor. Peki ya size yaşlanmayı da geciktirdiğini söyleseydik? Avustralya'da yapılan araştırmalar tam da buna işaret ediyor. Peki nasıl? İşte habere dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) Seyahat etmek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma seyahatin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Journal of Travel Research'te yayınlanan çalışmaya göre seyahat deneyimleri insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabiliyor.