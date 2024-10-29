Bu aktivite yaşlanmayı yavaşlatıyor: Meğer sadece pasaport yeterliymiş

Seyahat etmek ve yeni yerler görmek mutluluğu ikiye katlıyor ve keşif ruhunu tetikliyor. Peki ya size yaşlanmayı da geciktirdiğini söyleseydik? Avustralya'da yapılan araştırmalar tam da buna işaret ediyor. Peki nasıl? İşte habere dair merak edilenler...
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Seyahat etmek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor
Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma seyahatin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Journal of Travel Research'te yayınlanan çalışmaya göre seyahat deneyimleri insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabiliyor.
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Fiziksel ve zihinsel sağlığı pozitif yönde etkiliyor
Araştırmacılar turizmin insan sağlığını üç ana alanda değerlendirdi: fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık. Çalışma yeni yerleri keşfetmenin ve çeşitli kültürlerle etkileşimde bulunmanın daha fazla fiziksel ve sosyal aktiviteye katılımı teşvik ederek fiziksel ve zihinsel sağlığı önemli ölçüde iyileştirebileceğini gösteriyor. Bu da seyahat etmenin yaşlanma karşıtı etkilerini güçlendiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.