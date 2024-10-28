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Bugün otobüsler ücretsiz mi 2024? 29 Ekim Salı İETT, İZBAN, EGO bedava mı olacak? Metro, Marmaray, toplu taşıma...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanacak ve toplu taşımanın durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar 28 Ekim ve 29 Ekim toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 06:10 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 07:03
Bugün otobüsler ücretsiz mi 2024? 29 Ekim Salı İETT, İZBAN, EGO bedava mı olacak? Metro, Marmaray, toplu taşıma...

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28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken gündemi meşgul ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüsleri gibi toplu taşıma araçları kullananlar araştırmalara başladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da 29 Ekim Ulaşım Düzenlemesi

İstanbul'da 29 Ekim'de, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları Marmaray, metro, metrobüs, otobüs (İETT), tramvay ve vapurlarda ücretsiz olacak. Ancak bu ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak için vatandaşların kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ilgili işlemler:

İstanbulkart Kişiselleştirme sayfasından (kisisellestirme.istanbulkart.istanbul) veya

İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden hızlıca yapılabilir.

153 İBB Çağrı Merkezi'nden destek alınabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ankara'da 29 Ekim'de Ücretsiz Başkentray

29 Ekim Salı günü Ankara'da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İzmir'de İZBAN Ücretsiz

İzmir'de İZBAN hattı Selçuk-Aliağa arasında, 29 Ekim günü boyunca ücretsiz olacak. İzmir Metro ve ESHOT otobüslerine ilişkin güncel bilgilere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi duyurularından ulaşılabilecek.

28 Ekim'de Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

28 Ekim Pazartesi günü toplu taşıma ücretli olacak.

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