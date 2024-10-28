Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Salı Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar işlem görecek?

Borsayı yakından takip eden yatırımcılar 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde Borsa İstanbul 'un açık olup olmayacağını sorgulamaya devam ediyor.

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28 Ekim'de Borsa İstanbul Açık mı? İşlem Saatleri ve Tatil Detayları

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Borsa İstanbul, bu kapsamda sabah saatlerinde açık olacak ancak öğleden sonra tatile girecek. 29 Ekim'de ise piyasa tamamen kapalı olacak. 30 Ekim'de borsa normal işleyişine geri dönecek.