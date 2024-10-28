Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Salı Borsa İstanbul çalışıyor mu, saat kaça kadar işlem görecek?

Borsayı yakından takip eden yatırımcılar 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını sorgulamaya devam ediyor.
Borsayı yakından takip eden yatırımcılar 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını sorgulamaya devam ediyor.
28 Ekim'de Borsa İstanbul Açık mı? İşlem Saatleri ve Tatil Detayları
Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Borsa İstanbul, bu kapsamda sabah saatlerinde açık olacak ancak öğleden sonra tatile girecek. 29 Ekim'de ise piyasa tamamen kapalı olacak. 30 Ekim'de borsa normal işleyişine geri dönecek.
28 Ekim'de Borsa İstanbul İşlem Saatleri
Açılış: 09:40
Kapanış: 13:00
Öğle saatinden itibaren piyasa kapanacak ve yatırımcılar işlemlerine 30 Ekim Çarşamba günü kaldıkları yerden devam edebilecek.
Borsa İstanbul 2024 Resmi Tatil Takvimi
1 Ocak: Yeni Yıl Tatili – Kapalı
Ramazan Bayramı Arefesi: Yarım Gün (Saat 13:00'e kadar açık)
Ramazan Bayramı: Tam gün kapalı
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Kapalı
1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü – Kapalı
19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – Kapalı
Kurban Bayramı Arefesi: Yarım Gün (Saat 13:00'e kadar açık)
Kurban Bayramı: Tam gün kapalı
15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Kapalı
30 Ağustos: Zafer Bayramı – Kapalı
29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı – Kapalı
Yatırımcılar İçin Uyarı: Tatil Öncesi Dalgalanmalara Dikkat
28 Ekim'de borsada işlemler, öğlen kapanışı öncesinde yoğun olabilir. Tatil sürecinde uluslararası piyasalarda yaşanabilecek değişiklikler, Borsa İstanbul'un 30 Ekim'deki açılışına doğrudan yansıyabilir. Bu nedenle yatırımcıların stratejilerini dikkatli şekilde planlamaları önemlidir.