Bugün bankalar saat kaça kadar açık olacak? 28 Ekim banka çalışma saatleri 2024! 29 Ekim EFT, havale yapılacak mı?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Salı günü tüm kamu kurumları ve bankalar hizmet vermeyecek. 28 Ekim Pazartesi günü ise resmi tatil yarım gün olarak uygulanacak. Bu durumda vatandaşların bankacılık işlemlerini zamanında planlamaları önem taşıyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de bankaların çalışma saatleriyle ilgili detaylar...