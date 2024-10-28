Adalet Bakanı Tunç AÇIKLADI: 9. Yargı Paketi TBMM’den geçti o tarihte ele alınacak! 9. Yargı Paketi 22 madde ev içeriği...

Yeni yasama yılına hızlı başlayan TBMM, 9. Yargı Paketi için yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetimli serbestlik ve ceza indirimi gibi konuların ele alınacağı paketin, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne uygun şekilde hazırlandığını açıkladı. Genel af konusunun gündemde olup olmadığı, paketin Meclis görüşmeleri sonunda netleşecek.

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9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi hakkında 14 Ekim tarihinde şu açıklamalarda bulundu;

"9. yargı paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır."