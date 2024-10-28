Adalet Bakanı Tunç AÇIKLADI: 9. Yargı Paketi TBMM’den geçti o tarihte ele alınacak! 9. Yargı Paketi 22 madde ev içeriği...

Parasal Sınırların Güncellenmesi:
Parasal sınırlarda yeniden değerleme sonucu belirlenen 1000 TL'yi aşmayan küsuratlar dikkate alınmayacak.
İstinaf ve Temyiz Kanun Yolu:
Yargıtay veya bölge adliye mahkemesinin bozma kararlarından sonra verilen kararlarda, ilk karar tarihindeki parasal sınır esas alınacak.
Avukatlık Kanunu:
Adli yardım ödeneği, birden fazla baronun bulunduğu illerde, barolar ve avukat sayısına göre paylaştırılacak.
Hukuk Mesleklerine Giriş ve İdari Yargı Ön Sınavı:
Soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak; milletlerarası hukuk gibi yeni alanlar eklenecek.
İdari Yargılama Usulü Kanunu:
31 bin TL'yi geçmeyen vergi ve idari davalarda istinaf yolu kapatılacak.
Parasal sınırlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.
Kadının Soyadı Düzenlemesi:
Kadınlar, önceki soyadlarından birini evlenecekleri eşlerinin soyadının önünde kullanabilecek.
Hakaret Suçunda Değişiklikler:
Hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme kapsamına alınacak.
Arabuluculuk:
İlk arabuluculuk toplantısına katılmayan taraf, yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulacak.
TMSF'nin Kayyum Olarak Atanması:
TMSF, şirketler ve malvarlığına 5 yıl süreyle kayyum atanabilecek.
TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler, harçtan muaf olacak.
Vakıf İşlemleri ve Yargı Harçları:
Vakıflar Genel Müdürlüğü yargı harçlarından muaf tutulacak.
Kamulaştırma Kanunu:
1956'dan önce kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar kamulaştırılmış sayılacak.