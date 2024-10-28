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Adalet Bakanı Tunç AÇIKLADI: 9. Yargı Paketi TBMM'den geçti o tarihte ele alınacak! 9. Yargı Paketi 22 madde ev içeriği...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 9. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor. Cumhuriyet Bayramı’nın ardından çarşamba günü açılacak Genel Kurul, 22 maddeden oluşan yeni düzenlemeleri ele alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, çalışmaları tamamlanmak üzere olan paketin Cumhurbaşkanı ile yapılacak son istişarelerin ardından şekilleneceğini belirtti.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 18:23 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 18:23
Adalet Bakanı Tunç AÇIKLADI: 9. Yargı Paketi TBMM’den geçti o tarihte ele alınacak! 9. Yargı Paketi 22 madde ev içeriği...

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Yeni yasama yılına hızlı başlayan TBMM, 9. Yargı Paketi için yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetimli serbestlik ve ceza indirimi gibi konuların ele alınacağı paketin, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne uygun şekilde hazırlandığını açıkladı. Genel af konusunun gündemde olup olmadığı, paketin Meclis görüşmeleri sonunda netleşecek.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi hakkında 14 Ekim tarihinde şu açıklamalarda bulundu;

"9. yargı paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı salıya denk geldiği için o gün çalışma olmayacak. Kapılarını çarşamba günü açacak olan genel kurul 9. yargı paketini ele alınacak.

9. YARGI PAKETİ KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

İcra ve İflas Kanunu:

Elektronik açık artırmada, teklifler arasındaki fark malın değerinin %0.5'inden ve 1000 TL'den az olamaz.

Açık artırmanın son 10 dakikasında yeni teklif verilirse 3 dakika uzatılır, uzamalar toplamda 1 saati geçemez.

Parasal Sınırların Güncellenmesi:

Parasal sınırlarda yeniden değerleme sonucu belirlenen 1000 TL'yi aşmayan küsuratlar dikkate alınmayacak.

İstinaf ve Temyiz Kanun Yolu:

Yargıtay veya bölge adliye mahkemesinin bozma kararlarından sonra verilen kararlarda, ilk karar tarihindeki parasal sınır esas alınacak.

Avukatlık Kanunu:

Adli yardım ödeneği, birden fazla baronun bulunduğu illerde, barolar ve avukat sayısına göre paylaştırılacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş ve İdari Yargı Ön Sınavı:

Soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak; milletlerarası hukuk gibi yeni alanlar eklenecek.

İdari Yargılama Usulü Kanunu:

31 bin TL'yi geçmeyen vergi ve idari davalarda istinaf yolu kapatılacak.

Parasal sınırlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kadının Soyadı Düzenlemesi:

Kadınlar, önceki soyadlarından birini evlenecekleri eşlerinin soyadının önünde kullanabilecek.

Hakaret Suçunda Değişiklikler:

Hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme kapsamına alınacak.

Arabuluculuk:

İlk arabuluculuk toplantısına katılmayan taraf, yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulacak.

TMSF'nin Kayyum Olarak Atanması:

TMSF, şirketler ve malvarlığına 5 yıl süreyle kayyum atanabilecek.

TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler, harçtan muaf olacak.

Vakıf İşlemleri ve Yargı Harçları:

Vakıflar Genel Müdürlüğü yargı harçlarından muaf tutulacak.

Kamulaştırma Kanunu:

1956'dan önce kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar kamulaştırılmış sayılacak.

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