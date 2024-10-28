PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

29 Ekim Solotürk gösterisi ne zaman, saat kaçta başlayaca? Solotürk gösteri uçuşu nerede yapılacak?

Cumhuriyet'in 101’inci kuruluş yıl dönümü, Türkiye genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanırken, SOLOTÜRK de İstanbul'da gerçekleştireceği gösteri uçuşuyla kutlamalara damgasını vuracak. Türkiye'nin gururu olan SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında iki uçakla hem selamlama uçuşu hem de nefes kesen bir gösteri sunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 12:05 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 12:05
29 Ekim Solotürk gösterisi ne zaman, saat kaçta başlayaca? Solotürk gösteri uçuşu nerede yapılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SOLOTÜRK ilk olarak Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

800800

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜRK YILDIZLARI 29 EKİM UÇAK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet Bayramı'nda TÜRK YILDIZLARI da İzmir'de gösteri yapacak. İzmirliler Türk Yıldızları gösterisini 17.30-18.00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı'ndan izleyebilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye iç cephe derken DEM ’teröristan’ isteyen YPG’nin yanında konumlandı! Talimat Kandil’deki Amerikancı bloktan mı? Skandal bildiri
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada TUSAŞ’a saldırı, Gazze, 2025 bütçesi ve enflasyon var
Novakid
İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler!
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran’dan dikkat çeken hareket! Önce peş peşe paylaştı 45 dakika sonra sildi
EMEKLİYE EN AZ 14 BİN TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 4 anket 4 tahmin
TUSAŞ’taki terör saldırısının arkasındaki gölge CIA! İngiliz siyasetçi Galloway: Erdoğan Rusya’dayken bu saldırının olması tesadüf değil
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi! Özel oyuncu
Türkiye’den oyun değiştirici hamle! Oruç Reis’in Somali çıkarmasının perde arkası... Okyanusta gaz karada petrol operasyonu
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İran’dan misilleme açıklaması | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
Taksitli ödemelere 7 bin lira ayarı! Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni düzenlemenin detayları belli oldu
MOSSAD’ın kalbine giren ’Nasrallah’ kamyonu! Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi... Hamas’tan ’takdir ediyoruz’ açıklaması
HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul’u gün verip uyardı! Yeni harita yayımlandı! Bugün hava nasıl?
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem! 6 saatte 20 artçı meydana geldi
Emekliye vergi yok: Kimler evi için muafiyetten yararlanacak? Yeni aylık bağlanan Kasım’da ödeme yapar mı?
SON DAKİKA