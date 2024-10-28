28-29 Ekim köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Salı günü FSM, 15 Temmuz, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı?

Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde birçok etkinlik düzenlenirken ulaşım da önemli bir gündem maddesi haline geliyor. Peki, köprü ve otoyollarda durum nasıl olacak? İşte detaylar...
Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel günde birçok etkinlik düzenlenirken ulaşım da önemli bir gündem maddesi haline geliyor. Peki, köprü ve otoyollarda durum nasıl olacak? İşte detaylar...
KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?
Köprü ve otoyolların 29 Ekim'de ücretsiz olması beklenirken henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ücretsiz geçişin yap-işlet-devret projeleri haricinde ki köprü ve otoyollarda geçerli olması bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprüler resmi tatilde ücretsiz oluyor.
28 EKİM KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
28 Ekim Pazartesi günü köprü ve otoyollar ücretsiz olmayacak.
28 EKİM KAMUDA ÇALIŞANLAR İZİNLİ Mİ SAYILACAK?
28 Ekim Pazartesi günü 13:00'ten sonra kamuda çalışanlar izinli sayılacak. 29 Ekim Salı günü ise tam gün izinli olacaklar.