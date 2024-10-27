Baba Vanga’nın 2025 kehanetleri tüyler ürpertiyor! 3 ay sonra her şey değişecek

Baba Vanga'nın Diğer Kehanetleri
Baba Vanga'nın yalnızca 2025 yılı değil, daha uzak gelecek için de pek çok dikkat çekici tahmini bulunuyor:
2033: Kutuplardaki buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi.
2076: Komünizmin tüm dünyaya yayılması.
2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması.
2170: Küresel bir kuraklık dönemi.
3005: Mars'tan gelen bir medeniyetle savaş.
3797: Dünya'nın yaşanmaz hale gelmesi ve insanlığın gezegeni terk etmesi.
5079: Kıyametin kopması.
Baba Vanga'nın kehanetleri her zaman kesin doğruluğu konusunda tartışmalara neden olsa da geleceğe dair tahminleri dünya çapında dikkatle takip ediliyor. 2025 yılına dair öngörüler, özellikle son üç ayda yaşanacak değişimlerle ilgili endişeleri artırmış durumda.
Dünya, bu kehanetlerin doğruluğunu zaman içinde görecek olsa da, uluslararası kamuoyunda belirsizlik ve endişe artmaya devam ediyor.
2025 Kehanetinin Adı Bile Yetti: Üç Ay Sonra Her Şey Değişecek
Baba Vanga'nın yıllar önce dile getirdiği kehanetler, aradan geçen zamanlara rağmen dünya gündeminden düşmüyor. Bulgar medyumun, 2025 yılına dair yaptığı tahminler ise uluslararası kamuoyunda dikkat çekmeye başladı. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılan Vanga, 2025 yılında Avrupa'da büyük bir çatışma yaşanacağını ve bunun kıta nüfusunu ciddi oranda azaltacağını öngörmüştü.
Baba Vanga'nın 2025 yılı için ayrıca "hayal bile edilemeyecek boyutta kozmik bir olay" yaşanacağını belirtmesi, tartışmaları daha da alevlendirdi. Onun takipçileri, Vanga'nın geçmişte Prenses Diana'nın ölümünü ve Barack Obama'nın başkan seçilmesini de öngördüğünü ileri sürüyor.