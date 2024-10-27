28 Ekim Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim kargolar saat kaça kadar çalışıyor? MNG, Yurtiçi, Sürat, PTT...

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Kargo Firmalarının Çalışma Düzeni:
Yurtiçi Kargo: 29 Ekim'de tüm şubelerin ve acentelerin kapalı olması bekleniyor. Çağrı merkezi (444 99 99) saat 09:00-18:00 arasında hizmet vermeye devam edecek.
Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda 29 Ekim'de hizmet vermediğini açıklamıştı. Bu yıl da kargo işlemlerine bir gün ara vermesi bekleniyor.
MNG Kargo: Önceki yıllardaki düzenine göre 29 Ekim'de şubelerin kapalı olması öngörülüyor.
PTT Kargo: 29 Ekim'de PTT şubeleri kapalı olacak. Çalışma saatleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 444 1 788 numaralı müşteri hizmetlerinden bilgi alabilir.