28 Ekim Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim kargolar saat kaça kadar çalışıyor? MNG, Yurtiçi, Sürat, PTT...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kargo firmalarının çalışma düzeni merak konusu oldu. 28 Ekim'in yarım gün tatil olması teslimat ve kargo işlemlerini etkileyebilir. Peki, 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü kargo şubeleri açık olacak mı? İşte detaylar...

28 Ekim PazartesiCumhuriyet Bayramı arifesi olarak yarım gün tatil sayıldığından kargo firmaları öğlene kadar hizmet vermeye devam edecek.

(Takvim Foto Arşiv)

Öğleden sonra ise kargolar hizmet vermeyecek. Ancak bazı şubeler, yoğunluk durumuna göre inisiyatif alarak çalışmaya devam edebilir.

29 Ekim'de Kargolar Kapalı mı?

29 Ekim Salı günü tam gün resmi tatil olduğundan kargo firmalarının çoğunun hizmet vermemesi bekleniyor. Daha önceki yıllarda birçok firma Cumhuriyet Bayramı'nda çalışmaya ara vermişti. Bu yıl da benzer bir uygulamanın sürdürülmesi öngörülüyor.