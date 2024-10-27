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28 Ekim Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim kargolar saat kaça kadar çalışıyor? MNG, Yurtiçi, Sürat, PTT...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor ve ülke genelinde büyük bir coşku ile kutlanacak. Vatandaşlar, paket gönderme ve teslim alma gibi işlemler için 28-29 Ekim tarihlerinde kargo firmalarının çalışma düzenini merak ediyor. Peki, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet ve Trendyol Express gibi firmalar bu tarihlerde hizmet verecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 08:47 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 08:48
28 Ekim Pazartesi kargolar açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim kargolar saat kaça kadar çalışıyor? MNG, Yurtiçi, Sürat, PTT...

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kargo firmalarının çalışma düzeni merak konusu oldu. 28 Ekim'in yarım gün tatil olması teslimat ve kargo işlemlerini etkileyebilir. Peki, 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü kargo şubeleri açık olacak mı? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

28 Ekim'de Kargolar Açık mı?

28 Ekim PazartesiCumhuriyet Bayramı arifesi olarak yarım gün tatil sayıldığından kargo firmaları öğlene kadar hizmet vermeye devam edecek.

Sabah saatlerinde şubeler ve acenteler açık olacak gönderi işlemleri normal şekilde gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğleden sonra ise kargolar hizmet vermeyecek. Ancak bazı şubeler, yoğunluk durumuna göre inisiyatif alarak çalışmaya devam edebilir.

29 Ekim'de Kargolar Kapalı mı?

29 Ekim Salı günü tam gün resmi tatil olduğundan kargo firmalarının çoğunun hizmet vermemesi bekleniyor. Daha önceki yıllarda birçok firma Cumhuriyet Bayramı'nda çalışmaya ara vermişti. Bu yıl da benzer bir uygulamanın sürdürülmesi öngörülüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kargo Firmalarının Çalışma Düzeni:

Yurtiçi Kargo: 29 Ekim'de tüm şubelerin ve acentelerin kapalı olması bekleniyor. Çağrı merkezi (444 99 99) saat 09:00-18:00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda 29 Ekim'de hizmet vermediğini açıklamıştı. Bu yıl da kargo işlemlerine bir gün ara vermesi bekleniyor.

MNG Kargo: Önceki yıllardaki düzenine göre 29 Ekim'de şubelerin kapalı olması öngörülüyor.

PTT Kargo: 29 Ekim'de PTT şubeleri kapalı olacak. Çalışma saatleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 444 1 788 numaralı müşteri hizmetlerinden bilgi alabilir.

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