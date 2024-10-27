SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

28 Ekim otobüsler ücretsiz mi 2024? 29 Ekim Salı İETT, İZBAN, EGO bedava mı olacak? Metro, Marmaray, toplu taşıma...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanacak ve toplu taşımanın durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar 28 Ekim ve 29 Ekim toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 09:13 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 09:13
28 Ekim otobüsler ücretsiz mi 2024? 29 Ekim Salı İETT, İZBAN, EGO bedava mı olacak? Metro, Marmaray, toplu taşıma...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken gündemi meşgul ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüsleri gibi toplu taşıma araçları kullananlar araştırmalara başladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da 29 Ekim Ulaşım Düzenlemesi

İstanbul'da 29 Ekim'de, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları Marmaray, metro, metrobüs, otobüs (İETT), tramvay ve vapurlarda ücretsiz olacak. Ancak bu ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak için vatandaşların kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ilgili işlemler:

İstanbulkart Kişiselleştirme sayfasından (kisisellestirme.istanbulkart.istanbul) veya

İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden hızlıca yapılabilir.

153 İBB Çağrı Merkezi'nden destek alınabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ankara'da 29 Ekim'de Ücretsiz Başkentray

29 Ekim Salı günü Ankara'da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İzmir'de İZBAN Ücretsiz

İzmir'de İZBAN hattı Selçuk-Aliağa arasında, 29 Ekim günü boyunca ücretsiz olacak. İzmir Metro ve ESHOT otobüslerine ilişkin güncel bilgilere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi duyurularından ulaşılabilecek.

28 Ekim'de Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

28 Ekim Pazartesi günü toplu taşıma ücretli olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bahçeli İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın uykularını kaçırdı! Özgür Özel kapalı kapılar ardında ne dedi? CHP’deki çatlak seslerin arka planı
Kainat iblisi Gülen’in gebermesi sonrası FETÖ’de ’karanlık kurul’ planı! Akıl hocaları CIA tek dertleri para... İsim isim şer heyeti
EMEKLİYE EŞİT ZAM: Milyonların Ocak zamları şekilleniyor! Refah payı eklenir mi? Taban maaş ne olur?
Somali Savunma Bakanı Nur’dan Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür: Sınırları aşan kardeşlik | Dikkat çeken Osmanlı detayı
2025 asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2 formül masada... Emekli aylığı artışına enflasyon ayarı
Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...
Netflix’ten sansür skandalı: Filistin yapımı filmler sessizce kaldırıldı
Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti?
Galatasaray ile Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı!
Başkan Erdoğan Hatay’da deprem konutlarını teslim etti: Evine girmeyen hak sahibi kalmayacak | İsrail bölgesel savaş istiyor
CHP’li Cemil Tugay’ın İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle mücadele konusundaki çelişkili İfadeleri tepki çekti!
Kredi çekip alacaklar! Victor Osimhen’i bir dünya devi daha istiyor
MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ’ta üretilen ANKA SİHA ile aldı: PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon
Fırtına İzmir’de yıkıldı! Trabzonspor Göztepe’ye 2-1 yenildi
CANLI | İsrail İran’ı vurdu: Orta Doğu’da yeni cephe! Dışişlerinden sert tepki
SON DAKİKA