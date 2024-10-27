28 Ekim otobüsler ücretsiz mi 2024? 29 Ekim Salı İETT, İZBAN, EGO bedava mı olacak? Metro, Marmaray, toplu taşıma...

28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken gündemi meşgul ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüsleri gibi toplu taşıma araçları kullananlar araştırmalara başladı.
(Takvim Foto Arşiv)
İstanbul'da 29 Ekim Ulaşım Düzenlemesi
İstanbul'da 29 Ekim'de, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları Marmaray, metro, metrobüs, otobüs (İETT), tramvay ve vapurlarda ücretsiz olacak. Ancak bu ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak için vatandaşların kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları gerekiyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ilgili işlemler:
İstanbulkart Kişiselleştirme sayfasından (kisisellestirme.istanbulkart.istanbul) veya
İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden hızlıca yapılabilir.
153 İBB Çağrı Merkezi'nden destek alınabilir.